Pais de David Maurício reticentes com relação do filho com Daniela? «Acho que...»

David Maurício e Daniela Ventura, são um dos «casais» da casa mais vigiada do País e que têm estado cada vez mais próximos.

Os pais de David Maurício estiveram presentes esta manhã, no programa «Dois às 10», à conversa com Cláudio Ramos onde falaram sobre a relação do filho com Daniela.

Após assistirem a imagens cúmplices do filho com Daniela Ventura, Cláudio Ramos questionou: «Acham que ele está apaixonado pela Daniela?».

Os pais do concorrente do Big Brother reagiram: «Não consigo lhe dizer…Eu acho que ela é um bocadinho possessiva».

Cláudio Ramos questionou ainda: «Imaginam ele cá fora numa relação com a daniela?». A mãe de David Maurício, acredita que a relação do filho com Daniela já não é o que era no início do jogo: «Já achei mais. Eles no princípio entraram numa casa e apoiaram-se muito. Acho que a relação deles foi mais aquela de darem apoio um no outro. Agora, acho que já se estão a afastar mais».