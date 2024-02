Há 35 min

O casal «Baron Guedes», anunciaram que vão ser pais! Veja as imagens

Mais um «baby BB» a caminho! Kelly Baron anunciou na sua rede social Instagram que está grávida!

«Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora, somos três!", escreveu a ex-concorrente do Big Brother VIP, na legenda de várias imagens, na qual exibe a barriga de grávida, ao lado do seu marido, Pedro Guedes.

Recorde-se que Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se e apaixonaram-se na edição do «Big Brother VIP», em 2013.

