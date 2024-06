Francisco Monteiro 'provoca' Arthur Almeida por causa de Renata Andrade. Veja o momento

No Big Brother, não é só o que acontece em direto que dá que falar. Muita coisa acontece nos bastidores da gala entre ex-concorrentes e comentadores, como foi o caso do passado domingo. Francisco Monteiro confrontou Arthur Almeida sobre uma possível relação com Renata Andrade e este acabou por fazer uma revelação. «Porque ainda não a pediste em namoro?» questionou Zaza, ao que Arthur responde: «Eu sou uma pessoa que gosta de... Ainda não...».