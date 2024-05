Houve beijo entre David Maurício e Daniela Ventura? Momento cúmplice dá que falar: «Estava com boca sedutora...»

David Maurício e Daniela Ventura em elogios românticos: «Meu amor... eu já sou líder do teu coração»

David Maurício e Daniela Ventura, são um dos «casais» da casa do Big Brother. Os dois concorrentes têm-se mostrado muito próximos e um momento bastante cúmplice entre os dois, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 22 de maio, deu muito que falar no «Extra» do Big Brother.

Após a festa, David esteve à conversa com Daniela na esfera quando tentou a sua sorte num momento a sós com a amiga especial, por quem já assumiu um interesse.

Em direto, na ligação à casa mais vigiada do País, pôde-se ver o momento em que David tentou beijar Daniela. «O que é que aconteceu?», questionou Marta Cardoso.

Os comentadores do programa, também reagiram. Helena Isabel atirou: «É mesmo cara de freira, de quem não pode fazer. Ela também pediu, estava com boca sedutora, de freira sedutora. Está com boca de quem quer». Inês Simões também apontou: «Isto está por dias».

Ora veja: