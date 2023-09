Última hora no Big Brother: Já há data de estreia para a nova edição. Saiba tudo!

Já está tudo a postos para a estreia da nova edição do «Big Brother», que vai para o ar já no próximo dia 10 de setembro, domingo.

A data foi avançada esta quarta-feira pela TVI: «Domingo enchemos a casa», lê-se. Isto acontece depois de no passado dia 20 de agosto terem encerrado as inscrições para participar no reality show mais famoso do País.

Apesar de já não poder ser um dos concorrentes, pode acompanhar todas as aventuras da casa do «Big Brother» e ficar a par de tudo o que já se sabe sobre esta nova edição, que promete ser recheada de surpresas e muitas novidades.

A próxima edição tem um grande prémio de 100 mil euros. Para além do valor, sabe-se também que esse grande prémio é garantido! Quem o avançou foi Cristina Ferreira, na sua página de Instagram.

«100 mil euros garantidos. Sim, ouviram bem, GARANTIDOS. O vencedor desta edição do Big Brother recebe 100 mil euros. E esta não é a única surpresa. Ficas de fora?», escreveu.

Esta edição do «Big Brother» vai ainda contar com caras bem conhecidas do público português, tanto na apresentação dos Diários e Extras, como nos comentários aos domingos nas galas.

Mafalda Castro e Marta Cardoso vão assegurar a apresentação do Diário e do TVI Extra, respetivamente, tal como a TVI avançou oficialmente esta segunda-feira, em comunicado.

Já Bruna Gomes e Flávio Furtado serão os comentadores de serviço nas galas de domingo, à semelhança do que já aconteceu n'O Triângulo, que foi para o ar este ano.

De recordar que o Reality Show que revolucionou a televisão em Portugal e no resto do mundo regressa muito em breve.

As portas da casa mais vigiada do país vão abrir uma vez mais e podemos garantir que vai ser uma edição cheia de surpresas.

No primeiro vídeo de promoção da nova edição, pode ouvir-se: «Um ano depois, o maior formato do mundo está de volta. O Big Brother entrou em ação e procura os melhores concorrentes. Em todo o lado, de todo o género e feitio.».

Fique atento e acompanhe todos as novidades no site do Big Brother.