Fábio Caçador recebe onda de aplausos no estúdio ao defender Daniela: «Não conseguem admitir a boa jogadora que ela é»

Domingo é sinónimo de momentos de tensão na casa mais vigiada do país e este não foi diferente. Desta vez, o Big Brother desafio os concorrentes a ordenarem-se num ranking de protagonistas desta edição, do número 1 ao número 10.

As maiores indecisões e conflitos na escolha de lugares acabou por ser, sem surpresas, pelo primeiro lugar, entre Inês Morais e Daniel Pereira (Panelo) a disputá-lo. Inês, que ocupava o primeiro lugar com Panelo, decidiu trocar sem discussão pelo oitavo lugar, no entanto o anfitrião advertiu: «Então a Inês passa do primeiro para o oitavo lugar sem qualquer problema, é isso?». Depois de alguma ponderação, Inês acaba por ocupar o primeiro lugar e Panelo o oitavo. Quanto ao último lugar, João Oliveira não se importou de o ocupar e justificou-o com a sua falta de dedicação à intriga: «No que toca a temas de intriga e “diz que disse”… não sirvo para nada».

No final, Fábio Caçador acaba por discordar da posição de Inês e defende que Daniela Ventura é a verdadeira protagonista do jogo, visto que mesmo sem Catarina Miranda na casa «a Daniela continua a fazer um jogo tão bom ou melhor ainda». O concorrente acrescentou ainda vigorosamente: «As pessoas estão a levar tudo para o lado pessoal porque não gostam da Daniela e não conseguem admitir a boa jogadora que ela é». Esta frase rendeu a Fábio uma enorme onda de aplausos do estúdio.