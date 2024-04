Em dia difícil, Pedro Bianchi Prata agradece apoio de Maria Botelho Moniz: «Obrigado, por estares aqui»

Hoje, dia 7 de abril, Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, competiu no Rally Raid Portugal, em Grândola. Este foi um dia especial, pois «foi a primeira corrida que o Vicente veio ver…e poder subir ao pódio de uma corrida do mundial com ele presente é único», escreveu o piloto numa partilha de Instagram.

Apesar de ter sido uma corrida difícil: «É único chegar ao final e ter a nossa família à espera. Hoje foi um dia difícil… e tive de subir o ritmo para conseguir subir ao pódio», o piloto agradeceu a Maria Botelho Moniz o apoio: «Obrigado Maria Botelho Moniz por estares aqui».

A apresentadora de 40 anos partilhou vários registos deste dia tão especial para os pais babados. De relembrar que o pequeno Vicente nasceu a 17 de novembro de 2023. Percorra a galeria que preparamos para si.