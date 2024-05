Ranking de Popularidade: Veja em que lugar estão os concorrentes esta semana, do mais adorado ao menos gostado!

Já sabemos os resultados do ranking! O público votou na conta oficial do Big Brother 2024 e escolheu os concorrentes de que mais gostam. Hoje apresentamos-lhe os resultados da 6ª sondagem de popularidade desta edição.

Recorde aqui as posições anteriores e veja as mudanças!



Aqui estão os resultados:

Renata Andrade Daniel Pereira (Panelo) Carolina Nunes Arthur Almeida Inês Morais Gabriel Sousa Fábio Caçador David Maurício André Silva Margarida Castro Catarina Miranda João Oliveira Daniela Ventura Alexandre Ferreira Gil Teotónio

Concorda com as posições dos concorrentes? Veja aqui publicação completa e percorra os comentários para ficar a par da opinião dos seguidores do Big Brother, no Instagram.