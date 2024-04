O novo visual de Francisco Monteiro que está a dar que falar. E nem o Big Brother resiste em comentar!

Francisco Monteiro surgiu de óculos na gala do Big Brother deste domingo, dia 28 de abril, e as redes sociais foram ao rubro

Francisco Monteiro captou todas as atenções na última gala do Big Brother, realizada este domingo, dia 28 de abril. Tudo porque surgiu em direto com óculos. O novo visual do comentador das galas e vencedor do Big Brother 2023 foi amplamente comentado nas redes sociais.

Até o anfitrião do Big Brother fez questão de comentar o look, brincando com a entrada de Márcia Soares, a comentadora, em estúdio. «O Francisco veio assim… É para te ver melhor!». O momento arrancou uma gargalhada em estúdio.

