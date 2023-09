Fanny Rodrigues partilha nova foto com o namorado. Veja as imagens mais apaixonadas do casal!

28 ago, 11:31

Fanny Rodrigues e Jorge Frade parecem estar mais apaixonados do que nunca!

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother VIP», partilhou uma fotografia onde se mostra cúmplice do namorado, Jorge Frade.

Nas stories do Instagram, Fanny Rodrigues partilhou várias facetas divertidas com Jorge Frade e legendou as imagens com emojis de coração e estrelas.

Recorde-se que a ex-concorrente anunciou o namoro em março, mas tempos depois revelou que tinham seguido caminhos diferentes. No entanto, o amor parece ter falado mais alto e o casal reconciliou-se, estando agora mais unido do que nunca.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens mais apaixonadas do casal!