Jéssica Antunes exibe barriga de grávida e soma vários elogios! Veja aqui

Há 2h e 45min

Jéssica Antunes é elogiada após publicar imagem a exibir a barriga de grávida!

Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos do crescimento da sua barriga de grávida.

A ex-concorrente tem recebido vários elogios após ter publicado uma fotografia onde exibe a barriguinha de grávida, num vestido justo.

Ainda sobre este look», escreveu Jéssica Antunes, na descrição da imagem. «Arrasas»; «Lindíssima« e «Maravilhosa», pode ler-se, na caixa dos comentários.

Recorde-se que Jéssica Antunes está à espera de de bebé, de uma menina. A ex-concorrente já tem um filho com 1 ano, o pequeno Isaac. Os dois são filhos fruto do noivado com Rui Pedro, também ex-concorrente da mesma edição.