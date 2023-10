Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, anunciaram no mês de agosto que iam ser pais pela segunda vez. Os ex-concorrentes do Big Brother – A Revolução, revelaram o sexo do bebé este fim de semana.

Foi através das redes sociais que o casal partilhou um vídeo, onde se encontram num iate. Atrás do casal, soltaram um fumo cor de rosa, vem aí a pequena «Benedita»!

«O nosso mundo agora tem duas cores. 💙💗 Benedita, os papás e o mano estão à tua espera», escreveram, na legenda da publicação.

