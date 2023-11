Lembra-se da icónica concorrente Cátia Palhinha do SS2? Veja como está agora

Há 1h e 26min

Recorda-se da ex-concorrente Cátia Palhinha do SS2? Veja o antes e depois da algarvia

Cátia Palhinha tornou-se conhecida na Casa dos Segredos 2, em 2011, quando concorreu ao reality show com o segredo «trabalhei num cabaret», tendo ficado em segundo lugar. Desde essa altura que o seu nome é recordado com carinho pelas peripécias que foi fazendo na casa mais vigiada do país.

Em 2013, a algarvia voltou a participar num reality show da TVI, desta vez, no Big Brother VIP, apresentado por Teresa Guilherme. Desta vez, Cátia Palhinha acabou por não conseguir conquistar um lugar na final.

Em 2021, Cátia Palhinha marcou presença no Big Brother - Duplo Impacto, apresentado por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme. A algarvia esteve na casa para comentar o jogo.

No ano passado, em agosto, a ex-concorrente voltou ao pequeno ecrã, com uma participação no Somos Portugal. A ex-concorrente foi a repórter convidada no programa de dia 18 de agosto de 2013. Recorde aqui a participação da algarvia no programa da TVI.