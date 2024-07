Inês Morais faz o primeiro comunicado após vitória: «Fui pela experiência e não pelo que pode vir depois»

Glamour e brilho: Veja aqui os looks de gala de todos os participantes do Big Brother

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! A ex-concorrente esteve presente numa conversa com Cristina Ferreira, no Dois às 10. Hoje, dia 2 de julho, fez a primeira partilha nas redes sociais...

«GANHEI O BIG BROTHER. Isto ainda não parece real, mas é mesmo, está ali o cheque a confirmar. Quando me inscrevi no Big Brother foi com o objetivo de viver a experiência, saber como seria viver com tantas personalidades, queria saber se a minha era suficiente para me levar longe. Foi. Sempre fui real, para o bem e para o mal, sem medos, disse tudo o que me ia na alma, mesmo que não me viesse do coração. Senti-me sempre eu própria e segura para o ser. Mesmo sujeita ao maior do escrutínio, sempre me senti livre. E por isso, mesmo que não tivesse ganho - QUE GANHEI - ia ter o sentimento de missão cumprida. Como disse lá dentro, fui pela experiência e não pelo que pode vir depois. E tão válido é quem se inscreve para ter visibilidade e tentar oportunidades novas, como quem se inscreve para viver uma aventura pela aventura», escreveu.

Sobre a conversa após a vitória...

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! No passado domingo, dia 30 de junho, Daniela Ventura e Inês Morais defrontaram-se na final, sendo Inês a merecedora dos 100 mil euros.

Hoje, dia 1 de julho, Inês Morais foi a convidada de Cristina Ferreira no programa «Dois às 10». Nesta conversa a vencedora do reality show partilha com os portugueses as suas primeiras impressões sobre o percurso que viveu na casa mais vigiada do país, fala do sentimento de ser a grande vencedora e partilha tudo sobre esta grande aventura.

Cristina Ferreira questiona: «Já deu para processar tudo?», à qual Inês Morais responde: «Ainda não, porque ainda não dormi. Primeiro preciso de ir dormir e depois quando acordar vou conseguir processar tudo». E, acrescenta:

«Eu achava que ia ser mesmo a Daniela a ganhar, porque ao longo do programa todo, nós estivemos em nomeações algumas vezes e ela foi sempre salva primeiro que eu. Nós acabamos por nos agarrar muito a pequenas coisas, o Cláudio às vezes dizia uma vírgula a mais e nós ficávamos a pensar sobre aquilo. Quando a Márcia e o Francisco foram à casa eu fiquei a achar que estava super mal, que eles me detestavam».

Cristina Ferreira afirma: «Tu passaste a semana inteira a dizer eu acho que não vou ganhar, porque as pessoas condenam quem entra um bocadinho mais tarde, isso era uma defesa tua ou acreditavas genuinamente?». Inês responde: «Eu acreditava genuinamente porque eu sentia que em termos de protagonismo dentro do programa havia muito pouca coisa que me separava da Daniela».

Inês Morais fala também sobre o momento em que decidiu inscrever-se no programa e revela o motivo do comentário que disse no Big Brother A Escolha:

«Quando eu disse isso na escolha foi no momento de um casting, eu disse que me ia candidatar aquele porque há outras coisas que eu queria fazer. Então aquele era o momento da minha vida que eu estava a precisar disso. Eu percebo que haja muitas pessoas que querem muito e que querem tentar mais vezes e eu não sei se eventualmente me iria fazer sentido mas naquele momento era só mesmo naquele momento, porque é uma exposição que não é algo que eu adore».

Cristina incrédula com esta confissão atira: «Espera lá como é que entras num programa que sabes que é de exposição?». Inês afirma: «Porque naquela altura da minha vida eu estava preparada para isso». A vencedora fala também sobre se existe alguma vantagem em entrar num jogo que já começou há 3 semanas: «Senti que existiu uma vantagem no início mas que desaparece rapidamente porque este jogo e especialmente esta edição as coisas mudavam muito de uma semana para a outra».

A ex-concorrente fala sobre a sua postura no jogo: «Eu sei perfeitamente que estou errada quando acho que era daquela maneira que eu me fazia ouvir, eu sabia que se ficasse calada muitas vezes e se falasse num tom calmo que eu me iria conseguir expressar muito melhor mas naquele momento não consegue passar outra coisa pela cabeça». A apresentadora atira: «O grito era a única arma que tinhas ali?», Inês afirma: «Sim. Foi nisto que a tua família e amigos te massacraram? Sim claro. toda a gente diz que nesta discussão eu me excedi completamente».

Cristina Ferreira quer saber: «Porque é que sentiste necessidade de dizer seu nojento seu nojento seu nojento?». À qual Inês responde: «Porque eu não conseguia falar e achava que a minha voz estava a ser abafada e eu queria atacar. Agradeço muito ao Fábio porque ele teve a maturidade correta para ter relativizado esta situação».

Inês Morais comenta relação de Daniela Ventura e David Maurício. Saiba o que a vencedora do Big Brother tem a dizer sobre este tema:

No «Dois às 10», a primeira entrevista de Inês Morais, vencedora do «Big Brother 2024» termina de forma ternurenta.