Exclusivo: Márcia Soares revela 'ritual' antes das galas do Big Brother! Descubra tudo aqui

O Big Brother 2024 chegou ao fim na gala deste domingo, 30 de junho. Esta edição, apresentada por Cláudio Ramos, contou com a presença nas galas dos comentadores Francisco Monteiro e Márcia Soares.

Na últuma gala, estivemos à conversa com os comentadores das galas desta edição do Big Brother, que fizeram um balanço destes últimos meses.

Veja a entrevista completa com Márcia Soares:

- Como te descreves como comentadora das galas do Big Brother?

Informada, estudada e justa.

- Qual foi o momento que mais te marcou?

O que mais me marcou foi o ‘antes da gala’. Estar com as minhas meninas, ver cada profissional atras da televisão, o que se vê em cada é só 10%, tudo se faz atras do ecrã… Toda a equipa que eu conheci, é isso que vou levar comigo.

- Tiveste algum ritual antes das galas?

Morrer antes de chegar e renascer novamente… Ao início ficava em casa a matutar, nervosa, depois fui-me soltando, fui aproveitando o domingo. Aprendi como o Cláudio, a dançar um bocado em casa antes de vir. Depois são as conversas com as minhas meninas que me relaxam imenso.

- Qual foi o momento que mais te emocionou?

Acho que não consigo dar um específico, mas as curvas da vida tocaram-me imenso, deu para perceber muito melhor os concorrentes com histórias muito fortes. As despedidas, o choro… Quando os vejo mais emotivos, eu também fico mais emotiva.

- Como descreves esta experiência numa palavra?

Crescimento.

Veja o vídeo aqui: