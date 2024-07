André Silva comenta relação de Panelo e Margarida: «Tinha uma relação de 6 anos e num curto espaço de tempo ter outra relação…»

André Silva esteve presente esta tarde, no programa «Goucha» onde fez um balanço da sua prestação nesta edição do Big Brother 2024. O ex-concorrente começou por falar da infância e da relação com a família, que foi sempre feliz. Ainda assim, a tenra idade foi uma altura marcada por problemas de saúde graves: «Fui operado e tive numa capa de hospital a comer gelado (...) Mas não me lembro das idas ao hospital».

Aos 18 anos, André Silva começou a sair à noite. Foi nessa altura que viveu uma fase mais negra: «Comecei a ser mais uma pessoa de noite do que de dia. Os meus pais mal me viam (...)» Nesta altura rebelde, André Silva relembra o dia em que invadiu a casa de uma pessoa: «Envergonhei-me. Fui iludido e arrependo-me de o ter feito. Fui levado». André conta ainda o maior desgosto que deu à mãe:

«Eu tinha uma conta poupança, cheguei aos 18 anos e perdi tudo o que tinha. Varri tudo»

Sobre a vida profissional, enquanto árbitro de dia e barista de noite, André Silva explicou a paixão: «Não sabia o que queria ser. Não sabia o que queria ser. Senti-me perdido»

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o ex-concorrente e finalista desta edição do Big Brother 2024, falou detalhadamente da sua experiência no jogo: «Saí diferente». O apresentador confrontou o quarto classificado com algo que o mesmo escreveu no questionário: «Vou acender o rastilho e mandar faísca até a casa explodir. Eu não vi nada disto». O jovem responde: «Entro dentro da casa e logo no primeiro dia aquilo começa a estoirar com a Daniela a dizer aquilo à Miranda. Comecei logo a ficar para trás (…) Logo na primeira gala já estavam a entrar em confronto. Tentei-me reinventar». Sobre ser considerado planta: «Sinto que as pessoas estão a ser injustas (…) Tive estratégia e perspicácia em dinâmicas (...)

Na minha opinião só duas pessoas deram jogo: A Daniela e a Inês, sem contar com desistências e expulsos, foram o top de jogadoras»

Sobre a liderança e a grupeta: «Viram que não nasci para ser líder e atacam o André. Senti-me desrespeitado e deslocado pelo grupo (…) Ouvia muitos comentários e piadas».

Depois do reality, André Silva revela sentir-se mais confiante e mais à vontade para falar e dar a sua opinião em todos os assuntos: «Tinha pouca confiança em mim e saí daí confiante em mim próprio (…) Ganhei poder de encaixe e maturidade».

«O público gosta de jogo e confusão, mas também gosta de pessoas boas»

Na conversa, Goucha questionou a quem é que André daria um cartão vermelho enquanto árbitro. André escolhe Fábio Caçador e justifica afirma: «Dou-lhe um cartão vermelho. Começou a fazer troça de mim e de uns tiques que eu tenho. Desiludiu-me».

André pronunciou-se ainda acerca da relação Panelo e Margarida Castro: «Fiquei em choque (…) Ele falava da sua relação de 6 anos e das saudades que tinha. Qualquer coisa que se referisse da namorada (Marlene) ele ficava preocupado (…) É verdade que notámos proximidade, mas nunca pensámos. Uma relação de 6 anos e num curto espaço de tempo ter outra relação…»

Francisco Monteiro afirmou que André Silva seria o ‘justo vencedor’ desta edição do reality. Feliz com a adoração do comentador, o árbitro comentou: «É muito gratificante (…) Notei que o Francisco tinha empatia por mim. Fiquei muito feliz, é um ex-concorrente muito admirado cá fora. As palavras dele foram como telespectador e não como jogador. Fiquei feliz por ele ter gostado».

«Eu fiquei em quarto lugar, mas fui vencedor. Eu sinto-me vencedor»