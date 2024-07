Exclusivo! Francisco Monteiro confessa: «É muito difícil ser comentador hoje em dia»

O Big Brother 2024 chegou ao fim na gala deste domingo, 30 de junho. Esta edição, apresentada por Cláudio Ramos, contou com a presença nas galas dos comentadores Francisco Monteiro e Márcia Soares.

Na últuma gala, estivemos à conversa com os comentadores das galas desta edição do Big Brother, que fizeram um balanço destes últimos meses.

Veja a entrevista completa com Francisco Monteiro:

- Como te descreves como comentadora das galas do Big Brother?

Sofrível.

- Qual foi o momento que mais te marcou?

Tive algumas curvas da vida que me tocaram um bocadinho... Lembro-me da do Gabriel, a do André também. O André por ser a pessoa que é, mas lembro-me perfeitamente do Gabriel, ver o pai dele. Tocou-me essa situação.

- Tiveste algum ritual antes das galas?

Não ter ritual nenhum, era o meu ritual. Acho que foi sempre diferente.

- Ficou alguma coisa por dizer?

Milhares de coisas. É muito difícil ser comentador hoje em dia num reality show, o fanatismo é enorme. Com isto não quero dizer que comigo não possa ter acontecido também, na verdade eu estive lá dentro não sei. Mas é muito complicado, qualquer coisa que dizes é virada contra ti e vão conotar aquilo da maneira que quiserem. É muito difícil hoje em dia...

- Como descreves esta experiência numa palavra?

Primeira e Única.

Veja o vídeo aqui: