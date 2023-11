Recorda-se das irmãs gémeas Petra Spínola e Mara Spínola? Veja como estão agora!

Há 2h e 4min

Ex-concorrentes da Casa dos Segredos, Petra Spínola e Mara Spínola, estão bastante diferentes!

Ainda se lembra das irmãs gémeas que agitaram a terceira edição do programa «Casa dos Segredos»? Onze anos depois mostramos-lhe como estão agora Mara e Petra Spínola!

As duas irmãs gémeas, entraram na casa mais vigiada do País com o segredo da ligação familiar. Conseguiram mantê-lo durante algumas semanas, até terem sido descobertas pelos colegas.

Recorremos às redes sociais das duas ex-concorrentes e estão completamente diferentes desde a entrada para a casa! Petra tem-se mostrado bastante ativa nas redes sociais e conta com 40 mil e 600 seguidores. Já Mara Spínola, também tem partilhado vários registos do seu dia a dia e conta com 99 mil seguidores.

