Teresa Silva, uma avô babada, faz partilha rara da neta ao lado do pai, Tierry Vilson!

Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora, recorreu à conta de Instagram para divulgar várias fotografias da família.

Nos registos, podemos ver Yasmin Dafne a posar ao lado do pai, Tierry Vilson. De recordar que Yasmin tem 11 anos e é fruto da ex-relação de Tierry Vilson com Sofia Sousa, ex-concorrente do Big Brother- Duplo impacto.

Na caixa de comentários, pode-se ler alguns elogios como: "Grande Team", "Linda família", "Lindos, feliz Domingo", "Tudo de bom para todos", "Que família linda!".

De recordar que atualmente Tierry Vilson vive no Dubai com a mulher, Meghan, da qual também tem uma filha de 8 meses.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as fotos que Teresa Silva partilhou.