Catarina Miranda apaixonada na casa? Rita Oliveira faz revelação: «A forma como ela disse aquilo...»

Rita Oliveira foi a sétima concorrente expulsa do Big Brother. Como já é tradição, esteve no Dois às 10, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para dar a sua primeira entrevista depois da expulsão. Foi ao falar de Catarina Miranda, e dos desacatos que viveu com esta, que deixou os dois apresentadores de boca aberta com uma revelação. Rita deu a entender que Catarina Miranda pode estar apaixonada na casa... por André Silva ou por Alex Ferreira! Cláudio Ramos ficou de pulga atrás da orelha e acredita que possa mesmo ser André, dada a proximidade de ambos no jogo. «Não posso dizer isto em televisão», começou por dizer a ex-concorrente, que acabou por dizer: «eu acho que é o Alex ou o André (...) A forma como ela disse aquilo...».

Ainda sobre a sua expulsão, Rita Oliveira acredita que Catarina Miranda é a verdadeira razão para ter sido a escolhida para sair. Assumiu ainda: «Não queria ir contra ela pela força que tem cá fora»

Catarina Miranda tem sido a grande protagonista do jogo e todos têm algo a dizer sobre a sua postura. «A Miranda é uma pessoa mesmo muito difícil de lidar» disse Rita Oliveira: «Ela come a cabeça às pessoas».

Veja aqui como foi a expulsão de Rita Oliveira, na última gala do Big Brother.