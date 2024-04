Provocações de Gabriel a Daniela gera confusão na cadeira quente! Fábio Caçador e David Maurício têm uma palavra a dizer

Catarina Miranda «rasga» Inês: «Acho mais atitudes de infância do discurso que tu dizes (…) essa cara de enjoada que tu tens»

No rescaldo da gala deste domingo, os concorrentes reuniram-se na sala para mais uma cadeira quente e desta vez, o tema «Gabriel manda bocas a Daniela» foi tema de discussão na casa mais vigiada do País.

Daniela Ventura começou por explicar a Daniel Pereira: «Eu estou quieta e o Gabriel simplesmente manda bocas, ou porque está chateado ou porque lá está, está no seu direito, mas não me venham dizer a mim uma coisa, porque eu posso-te mesmo referir situações onde eu estou quieta e o Gabriel vem com picardias, o Gabriel vem-se deitar ao meu lado, tu não vês».

Panelo garantiu: «Eu vou defender os meus. Se tu fosses mais importante para mim, eu defendia-te a ti».

Fábio Caçador interveio na conversa e defendeu Daniela: «Podemos pôr as coisas numa balança e falar um bocadinho dos dois lados, não falar só de um. É referir todas as vezes que o Gabriel vai em cima da Daniela, que são muitas. Ele faz isso quando quer».

Panelo fez ultimato: «Então eu que ouça mais uma vez ela a chamar de palhacinho aqui no sofá» e Daniela ripostou: «E ele dizer que eu quero folhar o David?». Gabriel Sousa atirou a Daniela: «Tu disseste primeiro».

Fábio Caçador continuou o seu ponto de vista: «Aquilo que o Panelo diz que a Daniela faz ao Gabi, eu já vi o Gabriel também a fazer. O Daniela defende os dele, eu estou mais próximo da Daniela e também não gosto de ouvir»

Após a confusão, David Maurício interveio e defendeu o lado de Daniela Ventura: «Gabriel, tu também na maior parte das vezes, cada vez que vês a Daniela mandas uma boca».