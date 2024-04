Francisco Monteiro emite comunicado, após palavras de Catarina Miranda: «É algo que não aceito e não vou aceitar»

Desde o primeiro minuto, Catarina Miranda tem sido uma das concorrentes mais mediáticas desta edição e, desta vez, a chef de Almeirim gerou uma polémica que envolve o vencedor da edição de 2023 do Big Brother, Francisco Monteiro.

Num momento de descontração entre os concorrentes no sofá da casa mais vigiada do país, começam a falar de homens portugueses conhecidos e atraentes. Catarina Miranda não hesita em mencionar o vencedor da edição de 2023, Francisco Monteiro: «O Monteiro faz o meu estilo porque não é tonificado». Rita Oliveira apressa-se a destruir a fantasia de Miranda dizendo que «ele está com a Márcia», ao que a colega responde: «Ela não quer nada com ele!». Ao continuarem a comentar a dinâmica entre Francisco Monteiro e Márcia Soares, Miranda continua determinada: «Não acho que eles vão ter alguma coisa, até porque ele faz muito mais o meu género».

Francisco Monteiro desagrado com as palavras da concorrente, emitiu um comunicado, na tarde deste domingo, dia 28 de abril. Na rede social X, antigo Twitter, Zaza escreveu: «Vamos aqui esclarecer uma coisa. Quando me pedem para ignorar, é fácil para vocês, não são os visados. Vocês aqui se pesquisarem conseguem ver centenas / milhares, fora todas as outras que me são dirigidas pessoalmente. Há algumas coisas que me afetam, outras que nem tanto! Falar da minha fisionomia é algo que não aceito e não vou aceitar».

O ex-concorrente acrescentou: «Dizer que alguém é gordo, barrigudo é do pior que há. Dizer que deixa de ser insulto porque para a pessoa é um elogio é como eu dizer ao Matias que o Matias é um bronco, feio como um trovão mas que eu gosto deles assim.. broncos e feios, é como dizer que nasceram sem cérebro (desculpem se para vocês é um insulto, para mim é um elogio!). Se eu ignorar como tanto me pedem, não farei tudo o que devo e posso para tentar que uma situação que realmente afeta milhares de pessoas mude».