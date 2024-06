Francisco Monteiro pediu Bárbara Parada em namoro e Cristina Ferreira já reagiu! Saiba tudo aqui

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Cláudio Ramos enerva-se com comentários acerca do pedido de namoro de Francisco Monteiro a Bárbara Parada: «Arranjem uma vida!»

É oficial: Francisco Monteiro pediu Bárbara Parada em namoro! Este foi um dos temas que esteve em destaque na rubrica ‘Conversas de Café’ no «Dois às 10» esta quarta-feira, 19 de junho.

«Agora sim, são namorados!», reagiu Cristina Ferreira.

«Ele explicou isso ontem, que ela quando veio aqui ainda não eram namorados», esclareceu Cinha Jardim.

«Andavam a conhecer-se…», explicou Cristina Ferreira.

«Pede-se em namoro com uma sobremesa, ou não? Acharam original o pedido de namoro ou não?», questionou a apresentadora.

Os comentadores Merche Romero, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim responderam afirmativamente. Todos se mostraram felizes com a novidade e desejaram felicidades ao novo casal!

Recorde-se que Bárbara Parada marcou presença no «Dois às 10» no passado dia 12 de junho. Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a ex-concorrente do Big Brother desmentiu que os dois estivessem a namorar: «Não estou com o Francisco a namorar […] Não vamos estar a assumir uma coisa ou a admitir que namoramos quando não namoramos, há muita coisa que sai aí que não é verdade».

O pedido aconteceu cinco dias depois, durante um jantar romântico, quando Francisco Monteiro surpreendeu Bárbara Parada com uma sobremesa acompanhada da frase: «Queres namorar comigo?» Veja aqui as imagens do pedido oficial de namoro!

Veja a entrevista de Bárbara Parada no «Dois às 10»: