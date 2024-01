Francisco Monteiro assume beijo a Joana Sobral na primeira noite fora da casa. Saiba tudo

Assista aqui às primeiras imagens de Francisco Monteiro fora da casa do Big Brother!

Noite de festa após a final do Big Brother!: «Eu vi a Joana a dar-lhe umas palmadinhas...»

Esta manhã, de dia 3 de janeiro de 2023, durante o Dois às 10, Zé Lopes ligou, em direto, a Francisco Monteiro. O comentador entrou em contacto com o vencedor da última edição do Big Brother com o intuito de esclarecer os rumores de um beijo entre o ex-concorrente e Joana Sobral.

«O que é que aconteceu contigo e com a Joana na noite que sucedeu a final do Big Brother? Houve beijo, não houve beijo, houve apalpadela, não houve apalpadela? Conta-nos tudo!», começou por questionar Zé Lopes.

«As palmadinhas eu não posso negar porque está em vídeo», começou por dizer Francisco Monteiro, referindo-se a um vídeo onde se vê Joana Sobral e Francisco Monteiro animados na primeira noite após a saída da casa, numa discoteca, em Lisboa. «Tudo o resto posso negar, não posso? Porque ninguém viu», acrescentou o vencedor do Big Brother, em risos.

Após o comentador insistir com Francisco Monteiro, este acabou por confessar: «Ainda assim, confesso que poderá ter havido um beijinho». Com isto, Francisco Monteiro acabou por confirmar o envolvimento com Joana Sobral na primeira noite fora da casa. Mantendo, ainda assim, algum mistério, Francisco Monteiro acrescentou: «A Joana acho que podia explicar melhor», escapando-se de revelar mais pormenores sobre o que aconteceu.