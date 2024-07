Arrasadora! Inês Morais acusa Daniela Ventura de jogo sujo: «Nunca vou esquecer. Sei o que foi feito ao Gabriel»

«O seu pai fez-lhe falta ou não?»: Surpreenda-se com a resposta de Inês Morais, vencedora do «Big Brother 2024»

No Goucha, a vencedora do Big Brother, Inês Morais, deixa críticas à segunda classificada, Daniela Ventura.

Inês Morais foi a grande vencedora do «Big Brother 2024». Sem estar à espera, fez algo que raramente acontece: entrar no decorrer do jogo e sair com o prémio final. Como tem sido habitual, foi ao programa «Goucha» para dar a conhecer a sua história de vida e falar do jogo. Foi precisamente sobre o jogo que deixou mais críticas à rival Daniela Ventura, acusando-a de jogo sujo: «Nunca precisei de enterrar alguém. Não vou esquecer e sei perfeitamente o que foi feito ao Gabriel».

Inês recordou a semana em que o colega foi expulso e as alegadas armadilhas que lhe fizeram.

A conversa começou com um pequeno esclarecimento do apresentador, que ouviu Inês dizer que aquando da visita de Manuel Luís Goucha à casa, ficou com a sensação de que este não tinha gostado de si. Goucha esclareceu e deixou a ideia contrária: «Estamos esclarecidos!».

A história de vida de Inês Morais:

Inês é irmã mais nova de trigémeas e, por isso, passou uma infância agitada e feliz, apesar da doença da mãe e divórcio dos pais. Foi com a mãe que desenvolveu uma relação muito especial e hoje foi surpreendida pela mesma.

Na adolescência, assume que cometeu alguns excessos com álcool e tabaco, que vieram a causar alguns problemas de saúde. Em 2020, Inês esteve à beira da morte devido a uma trombose numa veia. Devido ao susto que viveu, acabou com todos os excessos.

Licenciada em sociologia e a terminar o mestrado em relações internacionais, Inês foi para Barcelona fazer erasmus. Contudo, a experiência fica marcada por problemas de saúde. Foi para o hospital com uma infeção renal mas recebeu alta. Regressou a Portugal de urgência, onde lhe foi retirado um rim.

Entrar num reality show sempre foi um sonho para Inês e garante que nunca teve medo de dizer o que pensa. Com os 100 mil euros, Inês ainda não tem planos mas deseja viajar.