Afinal Joana Sobral tinha sentimentos por Francisco Monteiro? Vencedor desta edição do Big Brother esclarece!

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother, deu a primeira entrevista após vencer o programa a Cristina Ferreira no Dois as 10. Um dos temas abordados foi a acusação polémica que Joana Sobral fez ao concorrente.

Recorde-se que ao longo do programa, Francisco Monteiro foi um dos protagonistas de grandes discussões na casa. A que mais «marcou» o vencedor desta edição, foi a acusação de Joana dizendo que o concorrente era agressivo com as mulheres da casa.

Cristina Ferreira falou sobre esse tema com o ex-concorrente questionando se percebeu o que Joana estava a fazer com essas acusações. «Aquela situação que a Joana usou, nós já tínhamos tido aquela situação «n vezes». Se calhar a Joana já estava num ponto de um bocadinho de limite, não só comigo mas com tudo e então ali foi o limite. Mas o que eu senti foi a Joana quando manda aquele insulto para cima de mim (…) eu senti que a Joana se sentiu apertada e que tinha de contra-atacar com alguma coisa»

Nessa semana, Joana Sobral foi a primeira concorrente salva. Cristina Ferreira questionou: «Qual foi a sensação?». «Fiquei na dúvida, não estava a perceber muito bem o que estava a acontecer e acho que foi por isso que a posição ficou mais acérrima, acho que podia haver um retrocesso maior, se a Joana visse ‘bem eu tive para sair, realmente meti o pé na argola’, mas ali não, foi ‘eu fui contra ele, se calhar não era o que eu queria ter feito, mas correu-me bem e vamos manter o mesmo registo’».

Cristina Ferreira confrontou Francisco Monteiro sobre sentimentos de Joana por si: «Achas que houve ali um ciumito? (…) Ela gostou de ti? Um gostar diferente…»

«Eu gosto muito da Joana, fica um bocadinho a mágoa, mas sinto que foi por jogo. Eu sempre disse que apesar de tudo, eu sempre gostei da Joana», deixou claro o vencedor desta edição. «A mim nunca me disse nada», acrescentou.

«Nem cá fora?», ripostou Cristina Ferreira. Francisco Monteiro garantiu: «Não».