Reviravolta: Gabriel Sousa desobedece às ordens do Big Brother e deixa de ser líder: «Não zelou pelo cumprimento das regras»

A semana começou de forma surpreendente no Big Brother. Durante a Emissão Especial, o anfitrião da casa mais vigiada do país fez um comunicado ao grupo e aplicou uma sanção coletiva nunca vista.

Após serem confrontados com imagens que demonstram o desrespeito por várias regras fundamentais do programa, os concorrentes receberam uma sanção.

«Os incumprimentos têm sido sucessivos, mesmo depois de eu ter prometido tolerância zero. Hoje voltam a ser sancionados. A partir de agora e até hora em contrário, vão ficar sem tabaco e sem café», comunicou o Big Brother.

Durante a semana, Gabriel Sousa, líder da casa, incumpriu as regras da sanção do Big Brother. Gabriel Sousa, Margarida Castro e André Silva estiveram a fumar beatas que retiraram do lixo, sabendo que não o podiam fazer .

Esta noite, 15 de maio, no Especial com Cláudio Ramos, os concorrentes assistiram às imagens inéditas do acontecimento. Veja as reações:

Por não ter cumprido as regras do anfitrião, Gabriel Sousa foi destituído da função de líder da casa: «Como líder da minha casa, não zelou pelo cumprimento das regras impostas por mim na sanção que vos atribuí no início da semana. E não só promoveu o incumprimento como incentivou os seus colegas a fazerem justamente o mesmo. Por tudo isto, eu decidi destitui-lo do cargo. Já não é o líder da casa».

Como consequência desta sanção, os concorrentes tiveram de eleger um novo líder da casa. O escolhido foi Daniel Pereira.