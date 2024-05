Gabriel Sousa nega acusações de David Maurício: «Nunca dormi com os teus boxers (…) que nojo!»

Desde o início da edição que Gabriel Sousa e David Maurício partilham uma química inegável e uma proximidade como poucos mostraram. Ainda assim, esta relação têm passado por vários altos e baixos, sendo que os principais entraves são Daniela Ventura (e a relação que mantém com David) e ainda os sentimentos que Gabriel acabou por nutrir por David.

A discussão de hoje começou mesmo com Gabriel a querer distanciar-se da relação de David e Daniela: «Claro que vocês podem fazer os jogos que vocês fazem (…) mas se fosse só entre vocês e se eu estivesse dissociado». Os dois começam a trocar algumas acusações e a defender-se ambos de qualquer “culpa” no assunto. «A partir do momento em que dissemos que tinha de parar, a culpa começa a ser da pessoa que procura isso», afirma Gabriel Sousa.

David Maurício não se deixa ficar e atira: «Consegues apontar-me o dedo mas eu também te consigo apontar o dedo». «Consigo apontar-te o dedo por causa da cama, ficas chateado de não dormir ao meu lado, pedes os meus boxers e descubro que andas a dormir com eles», continua ainda o concorrente de Alverca. Visivelmente incomodado, Gabriel responde de imediato: «Nunca dormi com os teus boxers, nunca!». «Ficou na minha gaveta, nem sequer mexi neles», esclareceu ainda.

«Sabes perfeitamente que não ia dormir com os teus boxers, que nojo», deixa bem claro Gabriel, ao que David o descansa dizendo que não o estava a confrontar com nada. Recorde que esta situação se deve à semana em que ambos os concorrentes estavam no quarto do líder e, quando David decidiu não dormir lá com Gabriel, o concorrente colocou a roupa de David em cima da cama para ter a sua própria versão do colega, com boxers e tudo.