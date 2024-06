Carolina Nunes critica postura de Daniela Ventura e defende João Oliveira: «Ela sabia, está clarinho como a água»

Carolina Nunes sobre picardias de Daniela com João: «Ela percebeu que o João estava mal, clarinho como a água»

João Oliveira «triste» com atitude dos colegas: «Vocês claramente aproveitaram o momento»

Carolina Nunes foi expulsa do Big Brother na última gala de domingo. A ex-concorrente esteve esta sexta-feira, 21 de junho, no programa «Big Brother Extra», a comentar todas as imagens ao lado de Inês Simões, Bruno Savate e Diana Lopes.

Os comentadores assistiram a umas imagens polémicas de uma grande discussão entre João Oliveira e Daniela Ventura, que envolvia um momento em que Daniela «picou» João numa altura em que o concorrente estava mais em baixo. Após essa situação, numa dinâmica, os dois entraram em confronto aceso e João garantiu que Daniela tem «falta de humanidade» e que sabia que o colega não estava nos seus melhores dias. Daniela frisou ainda que não sabia que João estava triste.

Carolina Nunes, ex-concorrente que criou uma ligação especial com João Oliveira, comentou todas as imagens, garantindo que Daniela Ventura sabia «perfeitamente» que o concorrente estava em baixo: «É claro que se apercebeu. Se ela não se tivesse apercebido ela não tinha mandado aquelas piadas. Utilizou aquilo para mais umas picardias. Está clarinho como a água. Ela sabia (…) ela própria diz que sabe perfeitamente o que está a fazer ali dentro, portanto…».