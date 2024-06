Daniela Ventura, revoltada, responde a acusações de João Oliveira: «Não és homenzinho o suficiente»

O Especial do Big Brother com Cláudio Ramos foi marcado por alguns frente-a-frente e pela entrada de ex-concorrentes na casa. João Oliveira e Daniela Ventura tiveram uma discussão em pleno direto, depois de João ter acusado Daniela de ser desumana para com os colegas. «Ele não tem noção do que significa essa palavra» reagiu Daniela ao ouvir tal acusação. Depois do Especial, a discussão continuou de forma intensa. João explicou que a seu ver, Daniela desvaloriza certas situações de outro humano, não o tendo dito de forma a gozar com a saúde mental da colega.

Daniela Ventura, revoltada, disse: «Foi só ridículo (...) Não és homenzinho o suficiente». Veja tudo o que aconteceu:

«Eu sei perfeitamente que o João tenta denegrir a minha imagem» disse Daniela Ventura durante o direto. Cláudio Ramos, ao ouvir as acusações de João Oliveira, sentiu necessidade de intervir e alertar: «Atenção aos termos usados fora de contexto». Veja tudo o que aconteceu:

Os ex-concorrentes, cujo papel consistiu em avaliar todos os frente-a-frente, opinaram sobre o confronto de Daniela e João. Quem esteve melhor no debate? Saiba qual foi a avaliação dada:

André Silva e Inês Morais também estiveram em confronto. André acusou Inês de «adormecer» no jogo, depois de receber um passaporte para a final. Veja como foi o frente-a-frente:

Fábio Caçador e David Maurício estiveram em frente-a-frente, pois Fábio afirmou que David e Daniela são um «casal» que já enjoa. Veja a reação de David: