Unidas? Daniela Ventura e Inês Morais acusam Fábio Caçador de ser o mais «previsível» da casa! Saiba tudo

Quem é a pessoa «mais básica» da casa? Veja as opiniões dos concorrentes!

Nesta tarde de terça-feira, 18 de junho, os concorrentes foram desafiados a enfrentarem mais uma dinâmica onde tiveram de dizer quem é a pessoa «mais básica» na casa.

Daniela Ventura escolheu Fábio Caçador e justificou-se: «Tudo o que o Fábio faz, em termos de dinâmica ou no que ele vai falar, é muito óbvio. Mesmo agora na situação do João, para mim o óbvio seria colocar o João, porque tiveram este embate agora. Até ao momento eu nunca vi o Fábio a ter esta postura com o João e vice-versa. Mesmo em termos de dinâmica eu vejo o Fábio a forçar tanto para tentar fazer diferente que fica óbvio o que ele vai fazer».

«Ainda ontem a situação dos navios, a cena que me queria meter a mim. Vocês podem não ver as coisas desta forma, mas eu vejo, há muita coisa que ele faz que é o óbvio. O facto de ele embater muito de frente comigo», continuou Daniela.

Inês Morais também escolheu Fábio Caçador como o mais previsível da casa: «Nas atitudes que ele tem, é muito previsível (…) as tuas emoções falam alto que se eu disser uma coisa negativa tu vais ter de me responder de volta, se eu disser algo positivo, vais ter de me responder de volta (…) não deste tanta importância àquilo que aconteceu porque já que gozas e tentas fingir que não estás afetado e isso também era uma coisa que te podia ajudar, o fingimento».

Fábio Caçador deu a sua opinião em relação ao que Inês disse: «Eu sou a única pessoa nesta casa que tem a capacidade de assumir isso. Eu já vi todos nós a fazerem isso». «Desculpa, mas não», atirou Daniela Ventura. «(…) Ressabiada ao mais alto nível!», atirou Fábio.