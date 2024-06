Inês Morais passa-se com Fábio Caçador: «Não te admito, seu nojento. És um porco!»

Fábio Caçador traz o nome do namorado de Inês Morais para a discussão: «Tirando o Pedrinho, duvido que alguém te ature»

Inês Morais e Fábio Caçador aos gritos: «Já viste a maneira como tu falas com uma mulher?»

Inês Morais arrasa Fábio Caçador: «És do mais nojento que há aqui dentro... reles mesmo»

Apesar de estarmos a dias da final, a casa do «Big Brother» tem estado ao rubro. Inês Morais e Fábio Caçador são dois dos protagonistas de uma das maiores discussões e que envolve comida. Ao que parece, existe carne no frigorífico que está a estragar e a discussão sobre o responsável gerou gritos entre ambos. Fábio acusa Inês de não a ter usado durante os dias que esteve a cozinhar e Inês explodiu: «Não te admito que digas que eu deixei estragar a carne, seu nojento. És um porco!».

Segundo Inês, a carne já estava no frigorífico há alguns dias quando chegou às funções de cozinhar. Nenhum dos dois chegou a uma conclusão e foi David que tratou da carne.

A discussão continuou sobre o jantar do próprio dia. Supostamente, existe outra carne descongelada fora do frigorífico. Segundo Inês, Fábio colocou uma tampa por cima e não a colocou no frigorífico. Inês revela ainda ter questionado o colega sobre o que ia ser feito à carne e Fábio terá dito que ia tratar, algo que não foi feito.

Fábio não gostou dos nomes que foi chamado e acusou Inês de ter a «língua porca». Inês retorquiu e confrontou Fábio, questionando se tinha noção da forma como falava com uma mulher.

O ambiente serenou quando foram informados de que iam assistir ao jogo de Portugal no Euro 2024.