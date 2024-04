Isa Oliveira e Domingos Terra revelam o sexo do bebé: «O nosso mundo acabou de ficar mais...». Saiba aqui!

Halloween a chegar e Isa Oliveira já está em preparações! Inspire-se no look e maquilhagem

Mais apaixonado do que nunca, Domingos declara-se a Isa: «Apoiar-te-ei para a vida toda»

Isa e Domingos, os ex-concorrentes de «O Triângulo», vão ser pais pela primeira vez! Foi no programa «Dois às 10», o casal revelou os nomes escolhidos para o bebé que está a caminho. «Se for menino é Duarte Maria, se for menina é só Maria».

De recordar que o casal se conheceu no «O Triângulo». Após a visualização de algumas imagens d' «O Triângulo», o reality que os uniu, Domingos revela «dá saudades ver isto. Foi a melhor coisa que me aconteceu, mudou a minha vida».

Nesta conversa, Isa conta que se mudou de Lisboa para Santa Maria da Feira por amor: «Nós conversámos, isto acabou por ser muito natural. Abri a minha loja, as coisas foram fluindo, foi encaixando uma coisa na outra».

O casal revelou que foi uma gravidez inesperada e que gostavam de ter um menino: «Fazia parte dos planos, mas não para já». Isa revela que começou a desconfiar que estava grávida quando pediu o seu prato preferido e não conseguiu comer. «Vomitei, mas no dia a seguir estava bem! Deixei passar uma semana, sem lhe dizer nada e fui fazer o teste e deu positivo. Há ali qualquer coisa que nós sentimos que está diferente».

Domingos confessou «ficamos um bocadinho em choque». Isa e Domingos anunciaram esta boa nova no «dia em que tinha começado 'O triângulo', que fez um ano».

Esta tarde, o casal recorreu ao Instagram onde partilharam a revelação do sexo do bebé! «O nosso mundo acabou de ficar mais..(emoji coração azul)». Na caixa dos comentários, vários ex-concorrentes d'O Triângulo comentaram esta notícia: «ADOROOOOOOOOOOOOOOO! Duarte Maria, mais um bocadinho era MARIANA DUARTE! love youuuuuuuuu», como por exemplo, Mariana Duarte.