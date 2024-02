Implacável! Joana Schreyer defende Ricardo Pereira, após comentário de António Bravo sobre «macaco Adriano»

A gala do Big Brother – Desafio Final deste domingo, 11 de fevereiro, ficou marcada por vários confrontos entre os concorrentes. António Bravo e Noélia Pereira estiveram no centro de um dos mais acesos debates da noite e o tema central de discussão foi o facto de o concorrente ter apelidado a colehga de «caniche raivoso».

«Em 2021, também chamei macaco Adriano, chamei carcaça, chamei pirosa», justificou António Bravo, referindo-se à sua prestação no Big Brother em 2021.

Joana Schreyer também participou nessa edição e não ficou indiferente às palavras do concorrente.

«O António pode chamar o que quiser a toda a gente, ninguém se pode ofender. Qualquer um desses concorrentes não precisou de ofender ninguém para chegar onde chegou. E, sim, as pessoas não têm de aceitar e podem sentir-se com isto», começou por escrever.

«O macaco Adriano, por acaso, é o meu marido e chama-se Ricardo Pereira. Este é o nome! A carcaça é a Ana Morina. Não é carcaça, não é pão de leite. A pirosa é a Rita Santos. Ambas mulheres que devem ser tratadas pelo nome», esclareceu ainda a ex-concorrente.

Joana Schreyer deixou claro que é contra este tipo de adjetivações e não escondeu a revolta: «Não é por o Twitter chamar seja o que for aos concorrentes que se torna aceitável. Podem dizer o que quiserem, mas o António não é ninguém para adjetivar seja quem for. Ele não é mais do que ninguém».

«Podem dizer o que quiserem, aceito o ódio, mas a quem ele se refere é o meu marido, é uma excelente pessoa e merece mais respeito por parte do António e de todos os outros. E, sim, estou a falar por se referir ao Ricardo. Não me pronunciei até hoje, mas a ele vou defendê-lo sempre», acrescentou.