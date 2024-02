Roupa de Márcia Soares leva fãs à loucura… e esgota stock em minutos!

Márcia Soares soma elogios com um colete sensual! Saiba onde comprar…a um preço surpreendente!

Imperdível! Márcia Soares arrasa com mudança de visual! Veja como está

Márcia Soares partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge com um fato de treino castanho e levou as seguidoras à loucura! O conjunto da marca My Fitness custa 34,90 euros esgotou pouco depois da partilha da ex-concorrente.

«Fato de treino esgotado. Deixem mensagem com o pedido para lista de espera, para amanhã. Vamos tentar mais unidades do fato de treino da Márcia Soares», anunciou a marca numa publicação.

O fato de treino esta disponível em cor tropa e é de tamanho único.

A ex-concorrente tem sido um fenómeno nas redes sociais, desde a sua saída da casa mais vigiada do país, contando já com mais de 140 mil seguidores na sua página de Instagram.

Veja a imagem partilhada por Márcia Soares: