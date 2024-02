Fim dos Zárcia? Francisco Monteiro esclarece relação com Márcia Soares: «Para além de uma amizade, não existe nada…»

Francisco Monteiro surpreendeu todos ao desistir do Big Brother – Desafio Final durante uma emissão especial com Cláudio Ramos, dia 29 de janeiro. Recorde aqui o momento da despedida, que deixou os seus colegas emocionados:

Esta segunda-feira, 12 de fevereiro, Francisco Monteiro esteve no «Goucha» para fazer um balanço dos altos e baixos da sua vida após o Big Brother.

Na manhã deste sábado, Francisco Monteiro e Márcia Soares estrearam-se como apresentadores e conduziram juntos a emissão semanal do Desafio Final. Manuel Luís Goucha elogiou a postura dos dois ex-concorrentes neste formato e questionou o convidado sobre a sua relação com Márcia Soares.

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal»

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».

«As pessoas têm que perceber que, neste momento, para além de uma amizade não existe nada … Desejo-lhe o melhor», acrescentou.

Recorde-se que Márcia Soares e Francisco Monteiro deram a primeira ‘beijuta’ à vista de todos no momento em que Márcia Soares abandonou a casa do Big Brother – Desafio Final.

A história dos dois começou no «Big Brother 2023», onde se conheceram e foram antagonistas de jogo. Contudo, inesperadamente também se aproximaram, numa relação de altos e baixos.

Francisco admitiu desde cedo uma atração por Márcia, mas a história dos dois não foi fácil, tendo divergido a nível de jogo diversas vezes e sendo por isso difícil uma aproximação.