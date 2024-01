Após confronto, Joana Sobral esclarece polémica: «Com a Márcia já não há nada a fazer?». Saiba tudo aqui!

Joana Sobral esteve presente esta manhã no Dois às 10, onde fez um balanço da sua participação no programa e revelou como está a ser o regresso à realidade.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a 4ª classificada do Big Brother 2023 reagiu à discussão que teve com Márcia Soares, em direto, no programa «Em Família» do passado sábado, 6 de janeiro.

«Eu não estava à espera daquilo até porque o ambiente estava super tranquilo antes, eu não senti essa tensão (…) entretanto chegámos lá dentro e parece que foi um desabafo que já vem desde algumas entrevistas», começou por revelar.

Joana Sobral mostrou-se confusa com a mudança de comportamento de Márcia Soares em relação a si desde o fim do programa e garantiu que o «bate-chapas» que deu a Francisco Monteiro na noite da final foi apenas «uma brincadeira».

«Com a Márcia já não há nada a fazer?», questionou Cláudio Ramos.

«Eu estou disposta a ouvir, a conversar, eu não guardo rancor de nada até porque lá dentro estamos condicionados», respondeu a ex-concorrente do Big Brother.

Márcia Soares já demonstrou várias vezes estar «desiludida» com Joana Sobral. Veja aqui a Entrevista Exclusiva com Márcia Soares, onde a ex-concorrente fala sobre o seu regresso à realidade e esclarece algumas polémicas: