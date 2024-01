Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves admitem envolvimento fora da casa! Saiba tudo

Após entrarem no Big Brother – Desafio Final, Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves não evitaram falar sobre aquilo que aconteceu após terem saído do Big Brother 2023. Já dentro da casa, no Big Brother 2023, Catarina Esparteiro tinha mostrado ter interesse por Fábio Gonçalves, no entanto, dentro do jogo, nada acabou por acontecer entre os dois. Contudo, o mesmo não aconteceu fora da casa.

Durante o primeiro dia no Big Brother – Desafio Final, em conversa com os colegas, Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves admitiram terem se envolvido fora da casa.

Catarina Esparteiro deu início á conversa. «Ele está lá em casa comigo», começou por dizer, revelando que Fábio Gonçalves costuma dormir na sua casa. «No outro dia viemos bué tarde da noite e ele…», revelou. Os concorrentes reagiram às afirmações de Catarina e esta defendeu-se: «Nada! Pela saúde da minha mãe! Nada!». Ainda assim, acabou por revelar: «Já demos uma beijocas. Já demos…». Neste momento, Fábio Gonçalves entrou pelo quarto e, envergonhado, confirmou o que Catarina tinha acabado de confirmar: «Umas beijutas…». No confessionário, Catarina foi confrontada pelo Big Brother sobre o assunto e confirmou, reforçando que nada mais aconteceu entre os dois. Para rematar a conversa, em risos, o anfitrião não deixou de perguntar: «Foram bons os beijos?». Envergonhada, e também em risos, Catarina respondeu: «Foram!». Fábio Gonçalves também foi confrontado pelo anfitrião no confessionário acerca do assunto e, envergonhado, acabou por confirmar, mais uma vez.