Miguel Vicente está de volta com a famosa buzina do BB22. Veja o momento em que o concorrente invadiu a Casa

Sempre com a sua buzina, Miguel Vicente traz informações do anexo para a casa! Veja tudo aqui

A famosa buzina está de volta! Miguel Vicente entra na casa de forma (muito) ruidosa. Veja as reações!

Miguel Vicente foi desafiado a «acordar» os colegas na Casa com a ajuda da famosa buzina, que deu tanto que falar na sua edição do Big Brother. O concorrente entrou pela Casa a buzinar e acabou por «acordar» os colegas de forma ruidosa.

Ao entrar pela Casa, o concorrente desestabilizou o grupo e fez questão de deixar alguns recados. «Menos limpezas e mais jogo», disse Miguel Vicente a Patrícia Silva. «A Diana está a ser a melhor jogadora desta casa», disse o concorrente a Diana Lopes. A Vina Ribeiro, Miguel Vicente não poupou palavras: «Estás a ser um planta».

No jardim, Miguel Vicente trocou algumas palavras com os colegas da Casa, fazendo algumas perguntas sobre o jogo. Miguel Vicente quis saber mais sobre a picardia entre Diana Lopes e Patrícia Silva e, com isto, acabou por chamar Diana de incoerente: «Já estás a ser incoerente».

O vencedor do Big Brother 2022 voltou para o Anexo com a sua famosa buzina e admitiu aos concorrentes que foi à Casa «picar» os colegas.