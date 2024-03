Francisco Monteiro reage a provocação de Márcia Soares: «Ainda não decidi...»

Francisco Monteiro e Márcia Soares protagonizaram a grande história do Big Brother 2023. A ligação especial entre os dois, com muitos altos e baixos, gerou muita curiosidade e cativou o público. O vencedor do Big Brother 2023 já tinha explicado que entre ele e Márcia Soares apenas existe uma amizade.

Recentemente, Francisco Monteiro deu uma entrevista à revista Nova Gente e uma das respostas que deu gerou polémica. O ex-concorrente do Big Brother falou sobre a relação que tem com Joana Sobral e Márcia Soares. Francisco Monteiro foi desafiado a ‘escolher’ entre as duas e respondeu: «Márcia».

«Eu nunca estive apaixonado pela Márcia», explicou Francisco Monteiro, garantindo, contudo, que houve «um encanto, um carinho especial» por Márcia, mas «não era mais do que isso».

Nas redes sociais, Márcia Soares partilhou o vídeo com a resposta dada por Francisco Monteiro e reagiu: «Preferem doces ou salgados?».

Esta quarta-feira, 20 de março, antes de começar o Big Brother – A Escolha, Francisco Monteiro e Bruno Savate protagonizaram um divertido momento nos bastidores, onde é visível a cumplicidade que existe entre os dois.

No final do vídeo, Francisco Monteiro brincou com a reação de Márcia Soares e reagiu: «Ainda não decidi se gosto mais de doces ou salgados…»

Recorde aqui um dos momentos mais marcantes de Francisco Monteiro e Márcia Soares:

Francisco Monteiro e Márcia Soares serão os novos comentadores do Big Brother 2024. Os ex-concorrentes vão ser a companhia especial de Cláudio Ramos todos os domingos, já a partir do dia 24 de Março.