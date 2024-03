Noélia Pereira responde a questão polémica: «O seu marido não tem ciúmes dessa amizade com o Savate?»

A caminho de se tornar numa veterana dos reality shows, Noélia Pereira entrou na sua terceira edição neste último «Big Brother - Desafio Final» e chegou mesmo a ser uma das favoritas à vitória segundo as opiniões nas redes sociais. No final de contas, a algarvia acabou porque conquistar o quarto lugar, ficando fora do pódio, mas por pouco.

Ao longo da conversa, Noélia esclareceu uma grave situação de difamação que ocorreu nas redes sociais e alguma imprensa enquanto estava dentro da casa, mas falou também do seu percurso nesta intensa edição onde voltou a encontrar um grande amigo: Bruno Savate. Manuel Luís Goucha aproveitou a pergunta de uma fã para provocar a convidada: «O seu marido não tem ciúmes dessa amizade com o Savate?».

Noélia Pereira riu e negou qualquer interesse em Bruno Savate além da óbvia e grande amizade que construíram desde o «Big Brother - Duplo Impacto». A algarvia chegou mesmo a revelar: «A namorada dele disse-lhe assim: só podes dormir com homens ou com a Noélia». «É uma amizade, não há mal nenhum», deixou bem claro antes de frisar: «Apesar de haver comentário mauzinhos em relação a isso, dormíamos a quilómetros de distância».

Sobre Bruno Savate, Noélia Pereira deixou ainda bem claro que admira o amigo também como o grande jogador que é: «Para mim é um jogador bom… é um jogador que só joga com coisas que se passam no jogo». Por outro lado, a quarta classificada critica o oposto noutros ex-colegas: «Há outros jogadores que jogam com coisas cá de fora» e «ter visto pessoas a fazer o Savate passar por agressor, indignou-me».