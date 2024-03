Desempregada após participação no Desafio Final. O que reserva o futuro a Vina Ribeiro?

Vina Ribeiro foi uma das concorrentes mais mediáticas da edição de 2023 do «Big Brother», onde partilhou casa com Francisco Monteiro, Márcia Soares, Jéssica Galhofas, entre outros. Não satisfeita com o seu resultado e acreditando que teria muito para mostrar ainda, aceitou o convite e juntou-se, desde a primeira gala, à segunda edição do «Desafio Final».

Após questionar a quinta classificada sobre a segunda aventura que viveu na casa mais vigiada do país, o apresentador quis saber o que reserva o futuro para Vina Ribeiro. Maquilhadora profissional de vocação e lojista (na mesma área) de profissão, a ex-concorrente afirma que após a edição de 2023 do «Big Brother» nada mudou na sua vida: «Saí e fui logo trabalhar». No entanto, «agora mudaram algumas coisas», como disse a própria.

«Sabe que o programa era para ter sido cinco semanas…», começa por dizer Vina sobre a duração do «Desafio Final» que acabou por ser alargada por algumas semanas, pouco após a sua estreia. Esta extensão no tempo do programa acabou por impedir Vina de continuar a trabalhar no mesmo local, mas a ex-concorrente garante que o término foi amigável: «Estava lá há cinco anos e foram impecáveis».

Questionada sobre como foi receber fãs do programa na loja após a sua primeira participação, a concorrente mostrou-se satisfeita com as interações e chegou mesmo a dizer: «As pessoas são deliciosas, são super educadas». «Há uma toxicidade mas é nas redes sociais», esclareceu ainda sobre os comentários menos positivos a que acaba por estar sujeita.