Francisco Monteiro faz revelações: «Nunca estive apaixonado pela Márcia…»

Francisco Monteiro e Márcia Soares protagonizaram a grande história do Big Brother 2023. A ligação especial entre os dois, com muitos altos e baixos, gerou muita curiosidade e cativou o público. O vencedor do Big Brother 2023 já tinha explicado que entre ele e Márcia Soares apenas existe uma amizade.

Agora, numa entrevista dada à revista Nova Gente, Francisco Monteiro faz revelações sobre os sentimentos que nutre. «Eu nunca estive apaixonado pela Márcia», declarou Zaza, como é carinhosamente conhecido, garantindo, contudo, que houve «um encanto, um carinho especial» por Márcia. Mas que «não era mais do que isso».

«Acima de tudo acho que criamos ligações diferentes. São quatro meses que parecem 40 anos. Eu fiquei com uma excelente relação co a Márcia e com a Joana. (…) Ficou uma boa amizade com ambas, não há nada mais do que isso», frisou à Nova Gente.

Recorde-se que Francisco Monteiro e Márcia Soares vão ser os comentadores das galas do novo Big Brother, que estreia já este domingo, dia 24 de março. Tanto Márcia como Zaza não escondem o entusiasmo com o novo projeto da TVI.

Recorde aqui um dos momentos mais marcantes de Francisco Monteiro e Márcia Soares: