Big Brother - A Escolha: Rita Oliveira ou Gil Teotónio? Só um foi selecionado. Saiba quem!

No Big Brother - A Escolha, apresentado por Maria Botelho Moniz, conhecemos mais uma dupla de candidatos a concorrentes da nova edição do «Big Brother», que vai estrear no próximo domingo: Rita Oliveira e Gil Teotónio.

Bruno Savate, Bruna Gomes e Francisco Monteiro deram as suas primeiras impressões sobre ambos os candidatos. O público também deixou a sua opinião, através da votação gratuita na aplicação do Big Brother. Nessa votação, 57% dos votos eram a favor de Gil Teotónio e os restantes 43% foram atribuídos a Rita Oliveira.

No final, Rita Oliveira foi a escolhida e passou para a próxima fase de seleção.

Recorde-se que na gala de estreia do «Big Brother 2024», já no próximo domingo, vamos descobrir quem entrará na casa mais vigiada do país.

Conheça melhor Rita Oliveira e veja as imagens exclusivas do casting da possível concorrente.

No final do programa, Rita Oliveira foi desafiada a responder a um QUIZZ com algumas perguntas relacionadas com o «Big Brother». Veja aqui: