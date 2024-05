Márcia Soares explica tudo sobre a relação com Francisco Monteiro: «Mais vale uma boa amizade do que um amor fracassado»

Márcia Soares abriu o coração a entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, onde contou novidades da sua vida pessoal e profissional, mas também esclareceu em que ponto está a relação com Francisco Monteiro.

«Eu acho que vocês os dois se desencontraram no tempo, tens essa perceção?», questionou Cristina Ferreira.

«Sim, também acredito que sim. Eu hoje acredito que não tinha de ser. A nossa relação no programa não era saudável nem para mim nem para ele. Continuámos com uma relação assim cá fora. Nesta fase da nossa vida, tanto eu como ele, estamos a nos concentrar em nós, na nossa carreira, no nosso futuro, e acredito que se um dia tiver de ser os nossos caminhos se vão cruzar, ou não», refere Márcia Soares, explicando que conseguiu construir uma relação de amizade com Francisco Monteiro.

«Foi um desafio conhecer o Francisco cá fora, trabalhar com o Francisco. Porque os nossos feitios continuam iguais, a nossa dinâmica é exatamente igual, nada muda. Já evoluímos um bocadinho», frisa. «Todos os domingos conversamos um bocadinho à parte para estarmos em sintonia durante a gala», acrescenta.

Márcia Soares fala ainda do momento em que começou a gostar de Francisco Monteiro, com quem viveu uma ligação forte no Big Brother 2023. «Fui conhecendo o Francisco, comecei a gostar que ele me tratasse bem, o sentimento foi crescendo… Depois a gente retorna a nossa vida normal. Ele está na vida dele e eu estou na minha», explica.

A pressão para serem um casal

Após o fim do Big Brother, Márcia Soares explica que sentia saudades do que tinha vivido dentro da casa mais vigiada do País. «Não senti falta do Francisco, eu senti falta da Márcia que vivi dentro do Big Brother, de todo o conceito, o que eu vivi, a segurança que eu tinha dentro da casa…»

A comentadora considera que ela e Francisco Monteiro estão a enfrentar os mesmos desafios após o fim do reality show da TVI. «O que eu disse ao Francisco foi: ‘nós os dois estamos a passar a mesma situação em todos os aspetos, estamos os dois a aprender esta vida nova, a lidar com as pessoas’… Depois também tínhamos a pressão sobre o casal. Eu senti que ele se isolava muito no início (Devido à pressão para fazerem casal)». (…) Começámos a ser o apoio um para o outro, somos amigos», refere, confirmando que os dois ainda não se sentaram a conversar sobre a história de amor. «Eu hoje acho que já não temos mais nada de dizer um ao outro. Vivendo isto da forma como vivemos, não temos nada que falar um ao outro (…) Eu sei perfeitamente o que contar do Francisco e ele sabe perfeitamente o que contar de mim».

Márcia Soares frisa várias vezes que é amiga de Francisco Monteiro. «O Francisco é um bom amigo (…) Nós estamos juntos, estamos amigos (…) Mais vale uma boa amizade do que um amor fracassado», diz, explicando que Francisco Monteiro precisa de «se dissociar» da história de casal.

Márcia Soares: «Os nossos feitios não são compatíveis»

«Eu própria não sei dizer se estava realmente apaixonada ou se eu queria viver esta linda historia de amor, porque realmente era uma história de amor única. Agora já passou um tempinho, sou realista: os nossos feitios não são compatíveis. Ia só estragar uma casa. Prefiro estar assim com o Francisco. Gosto muito do Francisco», explica.

Márcia Soares: «Estou cada vez melhor para atrair o homem que eu preciso»

Márcia Soares mostra-se feliz nesta fase da vida e por, finalmente, ter uma casa sua. «Estou super bem resolvida. Estou a aprender a gostar de mim, estou feliz, estou plena, e o amor vai chegar. Tinha um objetivo muito importante para mim que era ter o meu cantinho e entrei na segunda-feira. E sinto que a partir de agora que tudo se vai alinhar».

«Eu acredito que no amor a gente atrai o que é e onde estamos. Eu não estava bem nessa altura e agora estou cada vez melhor para atrair o homem que eu preciso», diz ainda.