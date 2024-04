Que emoção! O reencontro de Sérgio Duarte com a filha, após desistência do Big Brother. Veja aqui

Os bastidores da gala do Big Brother! Veja o que não passou na televisão

A bonita família de Sérgio Duarte! Veja aqui a companheira e as filhas do concorrente

Durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos desta segunda-feira, 22 de abril, Sérgio Duarte anunciou a sua desistência do Big Brother: «Por motivos de força maior, a nível profissional, sou obrigado a abandonar o jogo… Não por vontade minha, mas assim terá de ser», começou por dizer o concorrente.

«Fico satisfeito por ter tido uma prestação que irá orgulhar certamente as pessoas que tenho lá fora, respeitei sempre os meus colegas… Gostei muito da experiência, tenho pena de sair ao fim de 5 semanas», acrescentou.

Após a saída da casa mais vigiada do país, Sérgio Duarte partilhou uma bonita fotografia do reencontro com uma das filhas.

«Já na companhia da minha princesa. O maior prémio de todos», escreveu o ex-concorrente na descrição da fotografia.

Veja aqui: