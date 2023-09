Um dia após Vitó sair da prisão, Sónia Jesus mostra mimo especial «para o melhor pai do mundo»

Noivo de Sónia Jesus já está em casa: As imagens do reencontro emocionante e as opiniões dos comentadores

Sónia Jesus mostrou ontem o momento em que o noivo, Vitó, regressou a casa e se reencontrou com os filhos.

Um dia após o regresso emocionante, a ex-concorrente do «Big Brother» mostrou um pequeno-almoço especial que preparou para receber o noivo.

«Bom dia com o melhor pequeno-almoço do mundo, para o melhor pai do mundo», escreveu Sónia Jesus na legenda do vídeo, partilhado nas stories do Instagram.

Vitor Soares foi condenado a pena de prisão efetiva, num processo de tráfico de droga, mas com a possibilidade de cumprir pena em casa. Por isso, o noivo de Sónia Jesus está de regresso a casa.

Vitó, como é conhecido, foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga, com a possibilidade de cumprir a pena em regime domiciliário.

Em declarações aos jornalistas, Sónia Jesus declarou-se satisfeita: «Fico satisfeita, porque ele vai para a nossa beira o mais depressa possível».

Recorde-se que a investigação que levou à detenção do noivo de Sónia Jesus recebeu o nome de «Sementes em Pó».

A leitura da sentença aconteceu na sexta-feira, dia 25, no Tribunal de Bragança. Sónia Jesus assistiu ao momento. Vítor Soares estava detido preventivamente desde junho de 2022.

Veja o vídeo da surpresa em cima!