Sónia Jesus partilha mensagem de seguidora e responde: «Às vezes ser forte não é uma opção»

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou uma mensagem que recebeu de uma seguidora e deixou a resposta que lhe deu.

«Ontem tinha uma mensagem de uma menina que eu quero partilhar aqui com vocês: «Como é que consegues ser tão forte perante as situações que vives?», revelou nos stories do Instagram.

A ex-concorrente respondeu de seguida: «Às vezes ser forte não é uma opção, é mesmo obrigatório. Tenho três filhos, tenho que me manter forte».

Na legenda do vídeo, Sónia Jesus escreveu ainda: «A vida não te pergunta se queres ser forte, a vida ensina-te a ser forte».

Veja o vídeo em cima!