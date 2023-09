Após sentença do marido, Sónia Jesus faz agradecimento especial: «Fizeram 1040 km para estar comigo»

Sónia Jesus e Vitó separados? A ex-concorrente esclarece tudo em exclusivo no TVI Extra!

Sónia Jesus reage à condenação do marido: «Ele vai para a nossa beira o mais depressa possível»

Vítor Soares, noivo e pais dos filhos de Sónia Jesus, foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga, com a possibilidade de cumprir a pena em regime domiciliário. A leitura da sentença aconteceu na sexta-feira, dia 25, no Tribunal de Bragança.

Em declarações aos jornalistas após a leitura da sentença, Sónia Jesus mostrou-se satisfeita: «Fico satisfeita, porque ele vai para a nossa beira o mais depressa possível».

No mesmo dia em que foi conhecida a pena de Vitó, Sónia Jesus recorreu às redes sociais para fazer um agradecimento especial a duas pessoas que foram muito importantes para si neste momento mais delicado.

Trata-se da ex-concorrente Joana Diniz e do companheiro, Flávio Miguel: «Peço-vos que encham estes seres humanos de amor, porque eles fizeram 1040km para estar comigo num momento tão importante da minha vida», escreveu nas stories do Instagram.

«A Joana esteve ao meu lado, de mãos dadas comigo. Apertou-me com tanta força que nem verti uma lágrima. Que força que me deu. Vocês não têm noção do quanto estou grata», acrescentou ainda Sónia Jesus.

A nortenha rematou o desabafo: «Tem sido todos os dias da minha vida. Estão a 300km de distância de mim, mas sempre presentes com uma chamada, porque a amizade é isto. Não é sobre estar, mas sim ser».

Recorde-se que a investigação que levou à detenção do noivo de Sónia Jesus recebeu o nome de «Sementes em Pó». Vítor Soares estava detido preventivamente desde junho de 2022.