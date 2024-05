No «Goucha», revemos imagens da curva de vida de Renata Andrade, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A nossa convidada contou que lidou muito mal com o divórcio dos pais, e recorda o momento em que foi 'raptada' pelo pai. A ex-concorrente fala-nos da altura em que assumiu a sua bissexualidade.